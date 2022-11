Durante bebedeira na Gameleira homens são empurrados na escadaria e ficam gravemente feridos

- Publicidade -

Uma bebedeira quase acaba em tragédia na tarde desta quinta-feira, 10, na Gameleira, localizada na rua Senador Eduardo Assmar, bairro 6 de Agosto região central de Rio Branco.

As vítimas Nelson Martins, de 52 anos e Rosena da Silva Nunes, de 46 anos, estavam participando de uma confraternização entre “amigos”, onde todos estariam ingerindo bebidas alcoólicas, às margens do rio Acre, na escadaria da Gameleira, quando Roselito, que estaria bebendo com as duas vítimas, acabou se desentendendo com ambos, e empurrou Nelson e Rosena, que caíram na escadaria que dar acesso ao rio. Como as vítimas não estavam esperando essa ação do acusado, ambos caíram de cabeça no cimento, ficando bastante feridos.

Pessoas que estavam no local, acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deslocou uma viatura de suporte básico para atender a ocorrência e prestar socorro aos homens. Após avaliar o quadro clínico das vítimas, os socorristas encaminharam Nelson e Rosena para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo o Samu, Nelson teve Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de grau moderado e Rosena ficou em estado mais grave, onde teve um corte profundo na testa e um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza grave.

Policiais Militares do 2°BPM estiveram no local buscando informações sobre o acusado, que fugiu assim que cometeu os crimes. Porém, até o momento, Roselito não foi encontrado pelas autoridades policiais. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil.