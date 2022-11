Durante a COP27 Comitiva do Acre buscará fortalecer parcerias com financiadores da Alemanha e do Reino Unido

- Publicidade -

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, confirmou a participação da comitiva do Acre na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 – COP27, que este ano ocorre de 6 a 18 de novembro, em Sharm el Sheikh, no Egito.

A participação do Estado do Acre na COP27 é uma oportunidade de contatos e negócios, prestação de contas para financiadores e atração de parceiros para novos investimentos nas políticas de sustentabilidade no estado do Acre.

1. “Pronunciamento do governador Gladson Cameli sobre a participação da comitiva do Acre na COP27”

“Fui convidado a participar de agendas, inclusive com nossos principais financiadores da Alemanha e do Reino Unido”, disse o governador em vídeo oficial publicado em suas redes sociais.

A comitiva acreana cumprirá uma série de reuniões, em parceria com os demais estados da Amazônia que integram o Consórcio da Amazônia Legal (CAL). Juntos, os estados que compõem o consórcio buscam captar mais recursos, fortalecer parcerias e transformar desafios em oportunidades.

“Nosso maior desafio é reduzir o desmatamento ilegal e ampliar os projetos que levam melhoria de vida a milhares de produtores rurais, extrativistas, ribeirinhos e povos indígenas em todo o Acre”, disse Gladson Cameli.

Além do governador do Estado, técnicos da área ambiental e engenheiros florestais com vasta experiência na implementação de programas e projetos ambientais irão compor a comitiva acreana.

Esta semana, a equipe realizou uma reunião de alinhamento sobre as agendas do Acre na COP27, bem como sobre o plano de comunicação a ser executado durante a conferência, que inclui uma revista do Acre e cinco vídeos institucionais sobre os projetos executados pelo Estado por meio do Programa REM.

Fonte: Agência do Acre