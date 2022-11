Dupla tentativa de homicídio: Homens são baleados em frente a distribuidora na Baixada da Sobral

- Publicidade -

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na tarde deste domingo, 13, na rua Mendes Sá, bairro Bahia Velha, localizado na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Conforme informações, Sebastião Antônio da Silva Petrolínio, de 43 anos e Matheus Lima da Silva, de 24 anos, estavam sentados em frente a uma distribuidora de bebidas, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta, e o garupa desceu da moto e foi em direção ao jovem Matheus, que recebeu cerca de 04 (quatro) disparos de entrada, e Sebastião foi alvejado por um disparo que atingiu sua perna esquerda. Após a ação, o criminoso retornou para a motocicleta e fugiu.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico (07) e outra de suporte avançado (01).

Ao chegar, os paramédicos fizeram os procedimentos de avaliação clínica, e imobilizaram as pernas de Matheus e Sebastião. Após a verificação e estabilização do quadro clínico, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo Majadas, médica do Samu, Matheus estaria com o quadro de saúde mais grave, ele deu entrada com ferimentos no abdômen, costas e na perna esquerda. Já Sebastião teve um ferimento na perna causado por arma de fogo.

Policiais do 1° BPM estiveram no local, onde coletaram algumas informações sobre os acusados, mas até o momento ninguém foi preso. O caso ficará a cargo dos agentes da Delegacia de Polícia Civil.