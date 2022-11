Dupla sertaneja Jads e Jadson será a atração do governo na festa de réveillon em Rio Branco

- Publicidade -

A festa de réveillon no Acre – tradicionalmente realizada no dia 31 de dezembro para celebrar a virada para o próximo ano, deverá contar com a presença da dupla sertaneja Jads e Jadson. A informação foi repassada pelo nesta sexta-feira, 18.

Cameli disse que a intenção era trazer uma dupla de mais destaque, como por exemplo, os cantores Henrique e Juliano, contudo, a agenda lotada dos sertanejos impediram avanço nas negociações.

O local escolhido para a atração, será gratuito ao público, será o estacionamento do estádio da Arena da Floresta, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.