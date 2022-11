Dupla feminina de vôlei de praia do Acre se classifica para a série bronze depois de derrota

- Publicidade -

A dupla feminina de vôlei de praia que representa o Acre nos Jogos Escolares que estão sendo disputados no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, perdeu a segunda partida para a equipe do Amapá, mas está classificada para a série bronze da competição.

As atletas Sara Ico Rodrigues e Ana Clara Arruda, que estudam na escola Lourival Sombra, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, jogaram bem, fizeram um excelente primeiro set, mas não conseguiram superar a dupla amapaense.

No primeiro set, a dupla acreana venceu por 21 a 16. Já no segundo set, elas começaram ganhando, mas depois foram superadas e perderam por 21 a 19, uma pontuação muito importante para a classificação. No terceiro e decisivo set elas também perderam por 15 a 12.

No primeiro jogo que realizaram contra a dupla do Estado do Espírito Santo, as atletas acreanas também perderam, mas pelo placar de dois sets a zero (6 x 21 e 10 x 21). Com esses resultados, elas tentarão disputar medalhas na série bronze, tal qual aconteceu a equipe masculina do vôlei de praia do ano passado.

Para o professor Cláudio Maia, técnico da dupla feminina, é preciso entender o formato da competição. “Temos quatro séries para brigar, ouro, prata, bronze e cobre e hoje o nosso objetivo foi alcançado porque a gente precisava fazer um set e fazer uma boa pontuação no segundo e terceiro sets e conseguimos e estamos classificados”, afirmou.

Agência Acre