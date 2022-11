Dupla é presa com quase 50 kg de drogas em Brasileia

- Publicidade -

Uma ação integrada, que em envolveu a Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal e o GEFRON, resultou na apreensão de quase 50 quilos de drogas. O trabalho conjunto de combate ao tráfico de drogas ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, 4, no município de Brasileia, interior do Acre.

Após um levantamento de informações, os policiais conseguiram chegar uma casa. Durante as buscas no interior do imóvel foram apreendidos os quase 50 quilos de drogas. Na ação policial duas pessoas acabaram presas.

Acre News