Duda Reis se casa no próximo ano com Du Nunes: “Um homem diferenciado”

Quatro meses após assumir namoro, a atriz Duda Reis já faz planos de casamento para o próximo ano com Du Nunes, badalado cabelereiro e empresário. Em entrevista à coluna LeoDias durante o evento de inauguração de mais uma unidade da rede de salões dele em São Paulo, nesta quinta-feira (17/11), a jovem artista foi só elogios. “Ele é um homem diferenciado”, disse ela, bastante realizada com a conquista do namorado.

“Eu acho que a base de qualquer relacionamento é a admiração. Eu admiro muito o profissional que ele é, o homem que ele é, a pessoa que ele é. Isso faz parte da nossa trajetória como casal, mas primeiro, antes de tudo, como pessoa a gente se apoiar, e a gente tem isso dentro da gente. Ele é um homem diferenciado, é o melhor profissional que existe. Pra mim é muito gratificante ver o Edu chegando no lugar que ele almeja”, afirma Duda Reis.

Vem casamento!

Duda Reis e Du Nunes afirmam que o relacionamento está num momento incrível mesmo com a correria intensa de trabalho.

Envolvida nas gravações de um longa, ela tem apenas um dia da semana como folga, mas diz que está conciliando muito bem sua agenda para poder dedicar tempo ao novo romance. “Mais incrível é impossível.”

Como Duda Reis e Du Nunes se conheceram

“Há uns 3 anos, eu tinha visto ela no aeroporto e falei nossa que menina linda, vou namorar essa menina um dia. Ai tive a oportunidade de fazer o cabelo dela, a gente saiu pra jantar, fomos em um show e foi acontecendo”, contou Du Nunes. “Ele foi se aproximando devagarinho, de forma leve e natural”, completou ela. “Ano que vem sai casamento. Não fiz o pedido ainda, mas vou fazer. Não posso contar quando porque vai estragar a surpresa”, declarou Du Nunes.

