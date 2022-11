Dr. Mazinho e Gonzaga participam do lançamento da campanha “Lugar de Autista é em Todos os Lugares”, em CZS

- Publicidade -

Na última sexta-feira (04) aconteceu no Teatro Dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, o lançamento da campanha “Lugar de Autista é em Todos os Lugares”.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional (CAOP) de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, estendeu o convite além de sua participação no referido evento ao médico especialista em autismo, Dr. Mazinho Maciel, para integrar permanentemente o grupo criado em defesa dos direitos dos autistas, o GT-TEA.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), defensor dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autismo (TEA), também foi convidado a participar do evento.

Mazinho e Gonzaga, agradeceram o convite feito pela coordenadora do CAOP, procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, e pelo procurador Dr. Gláucio Oshiro.

“O convite do MPAC foi aceito imediatamente. Não tenho dúvidas que essa parceria trará bons frutos para toda sociedade acreana em especial aos autistas e seus familiares”, disse Dr. Mazinho.

O deputado Gonzaga aproveitou para reforçar seu empenho em lutar na ALEAC pelo direito a um tratamento digno aos autistas.

“Lugar de autista é onde ele quiser, que possamos ver cada dia mais nossos autistas mais livres, com mais oportunidades, com mais espaço na nossa sociedade. É um grande marco para nosso povo autista Acreano, vamos trabalhar para que cada vez mais eles possam ter seus direitos”, disse o parlamentar.

Já no sábado (5), o promotor Gláucio Oshiro acompanhado da também promotora Luana Diniz realizaram uma visita institucional ao CENTRIN na cidade de Tarauacá onde atualmente 82 crianças são contempladas com terapias multidisciplinares.