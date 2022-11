Donald Trump recupera conta no Twitter após enquete de Elon Musk

- Publicidade -

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou ao Twitter neste sábado (19/11) depois de ter sido banido, em janeiro de 2021, por incitar ataques ao Congresso norte-americano. A conta foi reativada por decisão de Elon Musk, que comprou a rede social por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões).

O bilionário fez uma enquete questionando se Trump deveria voltar à rede social e a maioria votou pelo “sim”. “O povo falou. Trump será reintegrado”, escreveu o empresário.

A conta do ex-presidente voltou ao ar nesta noite e tem ganhado milhares de seguidores.

Em janeiro do ano passado, a antiga administração da rede social bloqueou permanentemente a conta de Trump “devido ao risco de mais incitação de violência” em meio ao contexto da invasão do Capitólio dos EUA por militantes trumpistas.

Crise no Twitter

Musk assumiu a gestão do Twitter no mês passado. Desde então, a rede social tem passado por turbulências. Na quarta-feira (16/11), o empresário enviou um e-mail aos funcionários no qual exige que se comprometam a permanecer trabalhando por muitas horas “com alta intensidade” durante o processo de transformação da empresa ou que peçam demissão.

Desde então, especula-se que centenas de trabalhadores devem deixar o Twitter. Segundo a imprensa internacional, os funcionários também receberam uma notificação de que o Twitter deve fechar os escritórios e cortar o acesso deles na segunda-feira (21/11). Há relatos de que a empresa já começou a retirada de alguns funcionários na quinta.

