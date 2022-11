Donald Trump anuncia pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos

- Publicidade -

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (15/11) a sua pré-candidatura para disputar a Presidência da República em 2024. Ele discursou de sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida.

“Para tornar a América grande e gloriosa novamente, estou anunciando hoje a minha candidatura para presidente dos Estados Unidos”, anunciou.

Veja o anúncio:

AGORA: Donald Trump anuncia candidatura para presidente dos Estados Unidos. Ex-presidente dos EUA precisa ganhar as prévias do Partido Republicano para concorrer ao cargo. pic.twitter.com/xbvqCsZ94a — Metrópoles (@Metropoles) November 16, 2022

Trump precisará, contudo, vencer a disputa interna do partido republicano, nas chamadas “primárias”, antes de ser o candidato oficial do grupo. Ele pode enfrentar, porém, um adversário que ganha forças: Ron DeSantis, governador recém-reeleito do estado da Flórida, menos rejeitado que Trump.

