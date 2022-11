Dona do Instagram, Meta fará demissão em massa, diz jornal

- Publicidade -

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, fará uma demissão em massa, segundo o jornal Wall Street Journal. O corte no quadro de empresários está planejado para acontecer na quarta-feira (9/11).

O setor de tecnologia está passando por dificuldades pós-pandemia, e ondas de demissões vêm acontecendo em outras empresas da área. A Meta, no entanto, nunca passou por uma grande redução em seus 18 anos de funcionamento.