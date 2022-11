Doações pingam na conta de campanha de Bolsonaro mesmo após derrota

- Publicidade -

O que restou do comitê de Jair Bolsonaro está com um problema que não consegue resolver: mesmo após a derrota do presidente, a conta oficial da campanha continua recebendo doações via PIX.

Responsável pelo setor financeiro do QG bolsonarista, o coronel da reserva do Exército Marcelo Azevedo vem pedindo ajuda desde segunda-feira ao Banco do Brasil para interromper as transferências, mas o “problema” ainda não havia sido totalmente resolvido até esta quarta-feira.

A coluna apurou que o banco cancelou a chave PIX que usa o número do CNPJ da campanha, mas outras opções seguiam disponíveis e, por isso, o dinheiro continuava pingando.

“Estamos recebendo uns valores pequenos, mas hoje mesmo (quarta-feira) a gente fez a devolução. Encerraremos a campanha sem problema quanto a isso”, disse Azevedo.

O coronel não soube informar quanto exatamente a conta recebeu após a derrota de Bolsonaro nas eleições.

Uma resolução de 2019 do TSE define que partidos e candidatos podem arrecadar recursos até o dia da eleição. Depois, é permitida a arrecadação de recursos apenas para quitar despesas já contraídas e que não foram pagas até a data do pleito.

Todas as dívidas devem ser quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, que neste ano é 19 de novembro.

Metrópoles