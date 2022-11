Ditador Kim Jong-un parabeniza Lula por vitória nas eleições; veja quem mais parabenizou o futuro presidente do Brasil

- Publicidade -

O ditador norte-coreano Kim Jong-un parabenizou, nesta quarta-feira (2/11), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições contra Jair Bolsonaro (PL).

“Felicito-o pela sua eleição como presidente da República Federativa do Brasil, resumiu o líder da Coreia do Norte”, em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do país asiático.

Kim também disse ter “confiança de que a relação amigável e cooperativa entre os países será aprimorada e fortalecida de acordo com as necessidades dos tempos”.

Líderes parabenizam Lula

O norte-coreano agora se junta à lista de presidentes, chefes de Estado e primeiros-ministros mundiais que parabenizaram Lula. Os líderes publicaram felicitações em suas línguas oficiais, e uma versão em português.

Antes mesmo da declaração oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi o primeiro a saudar o brasileiro. Veja o post:

Viva Lula. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2022

Joe Biden, presidente dos EUA, enviou parabéns em uma nota oficial da Casa Branca. “Estou ansioso para trabalharmos juntos e continuarmos a cooperação entre os países nos meses e anos a frente”.

“Eu envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva na eleição dele para ser o próximo presidente do Brasil segundo eleições livres, justas e confiáveis. Estou ansioso para trabalharmos juntos e continuarmos a cooperação entre os dois países pelos meses e anos que temos pela frente”, diz a nota. Veja:

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead. — President Biden (@POTUS) October 31, 2022

O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou o presidente eleito e citou a “parceria estratégica” entre a China e o Brasil, bem como “interesses e responsabilidades comuns”.

No dia 31 de outubro, o Presidente da República Popular da China, Sr. Xi Jinping,

enviou uma mensagem de congratulação ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por sua eleição como Presidente da República Federativa do Brasil. — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 31, 2022

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, saudou Lula pela vitória em uma eleição “em que o Brasil decidiu apostar pelo progresso e pela esperança”.

Confira o post:

Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza. Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. Tus éxitos serán los del pueblo brasileño. ¡Parabéns, Lula! https://t.co/SWp3mmhGnX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2022

Emmanuel Macron, da França afirmou que a eleição de Lula “dá início a um novo capítulo da história do Brasil”.

Veja:

Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, diz que encara com “grande entusiasmo o trabalho conjunto” entre os dois países nos próximos anos.

Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. — António Costa (@antoniocostapm) October 30, 2022

Alberto Fernández, da Argentina, diz que começa um tempo de esperança começa na América Latina.

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

O chanceler alemão Olaf Scholz diz que “aguarda com expectativa uma cooperação estreita estreita e confiável com o Brasil”.

Parabéns a @LulaOficial por sua eleição! Aguardo com expectativa uma cooperação estreita e confiável com o 🇧🇷 – em particular nas questões de comércio e de proteção climática. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 31, 2022

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a democracia venceu no Brasil.

Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este #30oct, eligieron a @LulaOficial como su nuevo Presidente. ¡Qué vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes! Hoy en Brasil triunfó la democracia. ¡Felicitaciones Lula! ¡Un Gran Abrazo! pic.twitter.com/asnkPLhsNh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 30, 2022

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau afirmou que o povo do Brasil decidiu. “Estou ansioso para trabalhar com Lula, para fortalecer a parceria entre os nossos dois países, com objetivo de entregar resultados aos canadenses e aos brasileiros, e para avançar em prioridades compartilhadas — como proteger o meio ambiente. Parabéns, Lula”, disse no Twitter.

Veja:

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula! — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 30, 2022

Andrés Manuel, presidente do México, disse: “Lula ganhou, bendido seja o povo do Brasil. Haverá igualdade e humanidade”.

Confira:

Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo. pic.twitter.com/2nCg5yo5UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

Rishi Sunak, recém-empossado primeir0-ministro do Reino Unido, diz que está ansioso para trabalhar com o Brasil em pautas de importância global, entre elas, as mudanças climáticas e os valores democráticos.

“Parabéns a Lula pela vitória nas eleições brasileiras. Estou ansioso para trabalharmos juntos nas questões que importam para o Reino Unido e o Brasil, desde o crescimento da economia global até a proteção dos recursos naturais do planeta e a promoção de valores democráticos”.

Confira:

Congratulations to @LulaOficial on his victory in Brazil’s election. I look forward to working together on the issues that matter to the UK and Brazil, from growing the global economy to protecting the planet’s natural resources and promoting democratic values. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 31, 2022

O secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, escreveu:

“Parabéns ao povo brasileiro por exercer seu direito de voto e reafirmar a força de sua democracia. Estamos ansiosos para continuar nossa forte parceria com o presidente eleito Lula, enquanto construímos um hemisfério democrático, próspero e equitativo”.

Congratulations to the Brazilian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @LulaOficial as we build a democratic, prosperous, and equitable hemisphere. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022

Metrópoles