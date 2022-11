“Disputo a reeleição pelo PP e minha amizade com a Mailza é a mesma”, garante prefeito Bocalom

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), disse que só não disputa a reeleição pelo PP se for expulso, o que não acredita que pode acontecer. Segundo ele, essa sigla é histórica em sua vida desde a época da Arena. A reação de Bocalom é para responder boatos segundo os quais estaria de saída para se filiar no PSDB. Ele também nega qualquer tipo de rompimento com a senadora Mailza Gomes (PP), sua ‘madrinha’ na eleição de 2020. Pelo contrário. A amizade está mais fortalecida. “Ela continua a mesma pessoa comigo, tem falado comigo”, afirmou o prefeito da capital, que está em Brasília trabalhando na captura de recursos para dar andamento a seu projeto para Rio Branco.

Coluna do Evandro Cordeiro/Acre News