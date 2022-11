Direitos e deveres: Entenda o papel do Conselho Tutelar: Guardião do Estatuto da Criança e Adolescente

- Publicidade -

No Acre, o Conselho Tutelar foi fundado em 1993. Em Rio Branco existem três conselhos. O primeiro fica localizado no Conjunto Bela Vista. A conselheira Naira Carvalho é a coordenadora. Ela explica quais as principais atribuições do Conselho Tutelar.

“O Conselho Tutelar é o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda criança tem direito a um abrigo seguro, alimento, saúde e educação. Caso alguns desses direitos básicos não estejam sendo cumpridos é só fazer a denúncia”, explicou.

O conselheiro é eleito pelo voto da sociedade. Ele é pago para fiscalizar e cumprir com o ECA. “Muitas vezes precisamos mediar conflitos e até intervir em casos de violência contra a criança e do adolescente. Nesses casos recebemos o apoio do Ministério Público, PM e Polícia Civil”, comentou

No próximo dia 18 de novembro é comemorado em todo o país o Dia do Conselheiro Tutelar. Uma vasta programação será desenvolvida pelas prefeituras de cada cidade para comemorar a data.

Galeria de Imagens: