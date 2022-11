Dia dos Finados: Confira o que abre e fecha no Acre

- Publicidade -

O feriado de Finados, desta quarta-feira, 2, afeta o funcionamento das instituições bancárias, dos Correios, do comércio e de uma série de outros serviços públicos e privados.

Somente os serviços essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e delegacias e da Polícia Militar do Acre, funcionam normalmente no Dia dos Finados.

Secretarias governamentais e os órgãos públicos, como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC), não funcionarão.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) e as agências bancárias terão o atendimento suspenso na quarta-feira, 2, retornando à normalidade na quinta-feira, 3.

Via Verde Shopping

No Via Verde Shopping, as lojas vão abri das 13 às 21h; Praça de Alimentação, 11h às 21h; e cinema de acordo com a programação de filmes da semana.

Transporte coletivo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Rbtrans) organizou um plano de operação para o Dia dos Finados, com objetivo de garantir maior comodidade aos usuários que precisarão se deslocar até os cemitérios.

As linhas de ônibus que passam próximas aos cemitérios, serão mantidas com fluxo de dia útil. Já as demais, com fluxo de sábado. Além disso, a RBTrans vai atuar com uma reserva de 10 ônibus, que estarão a prontos, caso haja demanda de passageiros.

Programação Igreja Católica

Dia de Finados é celebrado em todo o Brasil, a data tem origem na Igreja Católica que, desde o século II, mantém a tradição de visitar os túmulos para rezar aos fiéis falecidos. Nesta quarta-feira, 2, as paróquias e igrejas ficam responsáveis pela celebração das missas nos cemitérios.

No cemitério São João Batista, as missas serão promovidas às 8h e às 16h. Já no cemitério Morada da Paz, a celebração será às 8h. No Jardim da Saudade às 8h e às 16h. E na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, a cerimônia do Dia dos Finados será às 19h.

Agazeta do Acre