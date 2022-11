DHPP iniciou investigação sobre desaparecimento de homem que aparece em poder de facção criminosa

- Publicidade -

Um crime bárbaro ocorrido na última quarta feira (16), pós fim a vida de Pedro Silva de Souza morto por membros de uma facção criminosa. O homicídio ocorreu no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, às margens do Rio Acre.

O vídeo que circula na internet, de alto e bom som, mostra rapazes falando nome de uma facção e fazendo gestos com as mãos indicando a numeração da mesma.

O vídeo está ligando ainda a apologia ao crime, ou seja, enaltecendo a organização criminosa como sinal de “poder”.

Em contato com o delegado, Alcino Júnior, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP, ele confirmou que o vídeo é autêntico e já estaria em poder da polícia que iniciou investigação a partir do registro de Boletim de Ocorrência , feito pela mãe do desaparecido.

A polícia trabalha para identificar os autores desse crime bárbaro e também encontrar o corpo da vítima, já que se tem uma suspeita de que os criminosos podem ter descartado o corpo no Rio Acre para dificultar o trabalho dos investigadores.