Devido o uso do celular: uma simulação mostra como os seres humanos podem ficar no futuro

Os seres humanos sempre evoluíram na história conforme as descobertas científicas foram acontecendo. A nossa arcada dentária, por exemplo, mudou muito depois da descoberta do fogo e da possibilidade de cozinhar os alimentos.

Os cientistas agora simularam como os seres humanos podem ficar no ano 3000 por conta do uso excessivo dos celulares. O estudo foi feito por uma empresa de telefonia chamada Toll Free Forwarding e a simulação 3D da humana do futuro recebeu o nome de Mindy.