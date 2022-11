Detran publica lista dos contemplados no CNH Social Estudantil

- Publicidade -

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publica nesta segunda-feira, 7, em edição extra do Diário Oficial do Acre (DOE), a lista com os nomes dos selecionados no Programa CNH Social na modalidade Estudantil.

Os contemplados nesta etapa têm agora dez dias úteis, contados da publicação do edital, para efetivar matrícula nas unidades da autarquia na capital e interior. Aqueles que residem em cidades onde não há representação do Detran devem enviar a documentação exigida no edital para o email [email protected]

O Programa

O CNH Social foi instituído pelo governador Gladson Cameli, para oportunizar inclusão social e econômica, e se tornou o maior programa de inclusão social já realizado pela autarquia estadual de trânsito em toda a sua história. No total, serão 2001 pessoas contempladas.

Prestes a contemplar 27 anos de criação, o Departamento entregou as primeiras carteiras de habilitação do CNH Social ainda no mês de agosto, mas foi preciso interromper as atividades, em respeito à legislação eleitoral. Em sua retomada, foram contemplados desta vez 630 estudantes.

Eduardo Gomes

Assessoria de Comunicação Detran/AC