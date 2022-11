Detento monitorado é preso com maconha e motocicleta roubada

- Publicidade -

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) recuperou na manhã deste domingo, 20, uma motocicleta com restrição de roubo. O fato ocorreu no bairro Habitar Brasil, onde um homem, monitorado da justiça, foi preso.

Militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram um cidadão em uma motocicleta sem placa. A equipe tentou realizar a abordagem, mas o condutor tentou se evadir, sendo abordado poucos metros à frente.

Durante a abordagem, o condutor informou que havia comprado o veículo, uma Honda Biz, já sem placa e repassou aos militares uma placa errada. Na consulta por meio do chassi foi constatado que a motocicleta era roubada. Ainda durante a abordagem foi encontrado um pacote de maconha.

O homem de 37 anos, que é monitorado da Justiça, por meio da tornozeleira eletrônica, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

[Ascom/PMAC]