Descoberta por produtor de pagode, Camille Castro grava projeto musical com artistas de renome nacional

A talentosa Camile Castro, 27 anos, que canta e encanta nas noites acreanas, é o mais novo talento do Boris Studios, estúdio de gravação que tem como CEO, Boris Farias, que, entre tantos artistas de renome nacional, é produtor do cantor Marcelo Pires, o Belo.

Camile foi descoberta pelo produtor, por meio de suas redes sociais e, na semana passada, embarcou para o Rio de Janeiro, onde deu início a um nono projeto musical, que será lançado em 2023, e contará com a participação de vários outros artistas de fama nacional.

“O Boris me descobriu no Instagram. Acredito que foi Deus. Ele já produziu Diogo Nogueira, Pixote, Sorriso Maroto. É um cara bem respeitado na área do pagode”, conta Camile.

De uma família de músicos, Camile começou a tocar violão com 7 anos, período em que também desenvolveu o canto. “Eu comecei a cantar na noite muito cedo. Meus pais me acompanhavam, e eu tinha uma autorização de uma juíza”, relembra a artista.

O novo projeto de Camile Castro reúne músicas de pagode. “São músicas de pagode, com participação de cantor famoso também, mas, por enquanto, eu não posso falar quem é. Para falar a verdade, a ficha ainda não caiu”, revelou Camile.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou cliques e vídeos da experiência, que promete transformar a sua vida artística.

