Deputado é reeleito nos Estados Unidos, mas morreu há 1 mês

Ele foi reeleito com 86% dos votos após 98% de apuração. O Partido Democrata da Pensilvânia lamentou o episódio por meio das redes sociais e informou que uma nova recontagem dos votos deverá ocorrer.

“Estamos terrivelmente triste de termos perdido o deputado Tony DeLuca, mas estamos orgulhoso que de ver que os eleitores continuaram manifestando sua confiança nele e no seu compromisso com os valores democráticos o reelegendo de forma póstuma”, disse o partido no Twitter.

