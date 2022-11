Depois de matar marido a facada, mulher tenta dar banho para diminuir sangramento 

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (7/11), uma mulher que teria matado o marido com uma facada após uma discussão. O crime, segundo vizinhos, teria acontecido nesta madrugada, na QR 413, em Samambaia Norte. A suspeita é Leila Valeria. Segundo familiares, parentes dela pagaram uma fiança de R$ 2 mil e ela foi solta.

Segundo moradores da região, a vítima, identificada como Francisco Silva, morava com a esposa, Leila Valeria, há 10 anos. Na casa do casal, segundo vizinhos, gritaria e confusão ocorria com frequência.

À reportagem uma moradora da quadra onde o crime aconteceu, que pediu para não ter a identidade revelada, disse que Leila frequentemente agredia o marido.

“Sempre que eles estavam juntos aqui na rua, ela o agredia. Apesar de ser uma tragédia, todos aqui já esperavam pelo pior. Infelizmente não foi uma surpresa para ninguém. Até porque ela sempre o ameaçava de morte”, declarou.

Segundo um vizinho, a polícia foi acionada após eles ouvirem “gritos perturbadores”. “Eu entrei no local e estava todo ensanguentado. Depois de golpeá-lo na virilha, ela ainda tentou banha-lo para tentar diminuir a quantidade de sangue. Foi assustador!”, disse.

Fonte: Ariquemes Agora