Departamento de Tecnologia da Informação da secretaria de Saúde do Acre é convidado para congresso

Departamento de Tecnologia da Informação, da Secretária de Saúde do Estado do Acre é convidada para apresentar modelo de gestão no XIX Congresso Brasileiro de Informática e Saúde.

O Evento será realizado em Campinas/SP, entres os dias 29/11 e 02/11, tendo como tema: “sistemas inteligentes para saúde: desafios e governança”.

O Departamento, tem como Chefe, Paulo Cavalcante (Paulinho) e irá, acompanhado de sua equipe, Rafael Castro e Reuben Fernandes, onde falarão da experiência da adoção do Sistema de Gestão Hospitalar (G-HOSP), o qual, foi implantado no Hospital das Clínicas de Rio Branco – HUERB, cuja a pauta envolve desde as metodologias da implantação, até as melhorias na eficiência e gestão hospitalar, bem como, os desafios na quebra de paradigmas, no uso da tecnologia.

A programação completa pode ser conferida no site http://sbis.org.brprogramacao-cbis-2022/

