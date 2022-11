Deocleciano Brito, um dos chefs mais premiados do Acre, participa de festival em São Paulo

- Publicidade -

O Chef Deocleciano Brito, premiado Embaixador da Gastronomia brasileira em 2016, participou do MasterChef da Band como Jurado, em 2016, ministra cursos de panificação, confeitaria e gastronomia, participará no Jockey Club São Paulo, nos dias 19 e 20, do Festival Fartura Gastronomia – São Paulo.

O festival que inicia no dia 18 de novembro terá a participação de chefs convidados e profissionais da gastronomia de todos os estados brasileiros e a participação do premiado Chef acreano será com uma aula show de gastronomia, ao vivo, com apresentação da famosa Paella Acreana, no sábado (19).

Natural de Rio Branco o Chef Deocleciano Brito é formado em Gastronomia pela Faculdade Anhembi Morumbi – SP, atua como consultor técnico em panificação, confeitaria e gastronomia, trabalhou na Instituição SENAI/AC e recebeu o Prêmio Dólmã 2015. Em 2016 recebeu o título de Embaixador da Gastronomia Brasileira 2016 e no mesmo ano participou como jurado do Master Chef da Band.

Nesta receita especial o Chef Deocleciano Brito ensina fazer a famosa Paella Acreana, que será apresentada na sua aula show no festival em São Paulo e tem a cara de acreano, veja o vídeo:

[Voz do Norte]