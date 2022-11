Denarc prende traficante enviando skunk para outro estado pelos Correios

- Publicidade -

Após um trabalho de investigação realizado por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc), Kassio O. D. J., 24, foi preso na quarta-feira (10), por envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com as investigações , Kassio é responsável por enviar drogas para o estado do Mato Grosso, através dos Correios e de uma transportadora.

A prisão ocorreu em uma residência no bairro Castanheiras, zona sul da capital depois que o Denarc apreendeu mais de um quilo de skank, uma porção de cocaína e cogumelos que estavam escondidos dentro de liquidificadores.

