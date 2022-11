Definido AUMENTO do salário-mínimo; veja como fica

- Publicidade -

O senador eleito Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores (PT), fez uma afirmação importante para com a gestão de Lula, também do PT. De acordo com o parlamentar, o futuro Presidente irá sugerir ao Congresso um aumento do salário-mínimo para cerca de R$ 1.320,00 em 2023.

Se aprovado, o valor corresponde a um índice de 1,4% acima do valor que consta na proposta orçamentária enviada por Jair Bolsonaro (PL). Dessa forma, o aumento do piso mínimo, que hoje em dia é R$ 1.212,00, seria de R$ 108,00. A seguir, saiba mais sobre!

Reajuste salarial

Em primeiro lugar, é importante destacar que o reajuste da quantia do salário-mínimo acontece de acordo com regras. Nesse sentido, segundo a legislação atual, o reajuste não pode ser menor do que a inflação. Isso acontece pois, do contrário, a população estaria correndo o risco de perder o poder de compra de um ano para o outro.

Dessa maneira, hoje em dia, o reajuste segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), principal medidor da inflação no país. Nos últimos anos, esse reajuste foi suficiente apenas para cobrir a inflação, sem superá-la. Em outras palavras, isso quer dizer que os trabalhadores não tiveram um ganho real de um ano para o outro.

Aumento do salário-mínimo confirmado?

Até o momento, não. O atual Governo Federal, representado pela figura de Jair Bolsonaro, chegou a enviar ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária na qual já estava incluso o valor previsto para o salário-mínimo de 2023. A saber, a quantia era de R$ 1.302. Porém, de acordo com o resultado das eleições, haverá uma troca presidencial no próximo ano, o que poderá alterar muitos aspectos. Inclusive o valor do piso nacional.

Isso porque membros da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva já enviaram uma proposta na qual considera o reajuste do salário-mínimo para cerca de R$ 1.320,00 em 2023. Essa é uma promessa de campanha do candidato eleito que dizia que os trabalhadores receberiam um reajuste acima da inflação, o que, conforme ele, não acontece desde 2019.

Piso ideal

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário-mínimo tido como ideal para a sobrevivência básica dos brasileiros é mais que 5 vezes maior que o oferecido hoje em dia. O departamento todos os meses realiza um cálculo, com base no INPC, que visa ponderar qual o valor do salário ideal para uma família de 4 pessoas.

Nesse sentido, o valor do salário ideal, considerando os últimos meses, é de R$ 6.298,91. Esse valor considera apenas os itens essenciais, como por exemplo, alimentação; higiene; saúde; entre outras coisas.