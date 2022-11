De volta ao Senado, Petecão se reúne com alto escalão e articula recurso ao Acre; BR-364 e Hospital Universitário estão entre as prioridades

- Publicidade -

Uma das primeiras ações de Sérgio Petecão (PSD) ao reassumir o mandato de senador pelo Acre consistiu em se reunir com integrantes do alto escalão federal para tratar de ações considerados primordiais para o estado no próximo ano. Na última terça-feira (1), Petecão esteve na residência oficial do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), onde conversaram acerca de projetos de Lei relevantes ao país. Já nesta quinta-feira (3), Petecão se reuniu com o relator do Orçamento da União de 2023, senador Marcelo Castro, para tratar sobre os principais investimentos do governo federal no Acre no próximo ano.

Um dos itens reivindicados por Sérgio Petecão ao relator do orçamento foi a destinação de recurso para a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac). Segundo Petecão, uma de suas principais áreas de atuação no Congresso Nacional consiste em garantir que a Saúde Pública acreana seja levada a um nível diferenciado, que ofereça melhor estrutura para o atendimento e que, ao mesmo tempo, valorize a atuação dos profissionais. Para o senador, o Hospital Universitário terá a capacidade de suprir uma considerável carência no atendimento de média e alta complexidade na saúde acreana.

A BR-364 também foi tema da conversa com Marcelo Castro. Para Petecão, a rodovia é considerada prioridade máxima no quesito infraestrutura. “O estado em que a BR se encontra expõe o desrespeito com as pessoas. Com frequência, alguns trechos ficam intrafegáveis, impedindo idas e vindas de quem precisa acessar diferentes partes da região”, disse o senador, ao cobrar que uma revitalização de qualidade aconteça no próximo ano.

Sérgio Petecão reiterou que o Acre necessita de um tratamento diferenciado por parte do governo federal. Para ele, o Acre atravessa uma de suas piores crises administrativas e financeiras. “Precisamos da ajuda do governo federal para implementarmos projetos importantes no estado. O Acre não pode ficar para trás”, afirmou o parlamentar.

Petecão reassume novamente a presidência de uma das comissões mais importantes do Senado, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), responsável por aprovar as principais medidas de saúde pública para o país. “Retorno à CAS com o mesmo entusiasmo de quando assumi. No início da pandemia, concentramos esforços para o país não parar. Nossa gestão é marcada por esvaziar as gavetas e colocar em votação todos os projetos de interesse público”, afirmou Petecão.

Assessoria