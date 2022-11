De Chris Evans a Gibson: Lembre os 10 primeiros homens mais sexies do mundo e veja como estão hoje

- Publicidade -

Chris Evans foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2022 pela revista americana People. Antes do ator que deu vida ao Capitão América, Paul Rudd e Michael B. Jordan receberam o título nos anos de 2021 e 2020, respectivamente.

A nomeação acontece, anualmente, desde 1985, e destaca artistas e personalidades da mídia que estiveram em ascensão naquele momento.

A revista norte-americana já concebeu o título a diversos nomes como Mel Gibson, Brad Pitt e Mark Harmon e, em 1993, chegou até a conceder esse destaque para um casal. Confira como estão hoje os 10 primeiros homens mais sexies do mundo:

Mel Gibson (1985)

O ator Mel Gibson foi o primeiro homem nomeado como o mais sexy pela revista. Na época, ele estrelava o longa Mad Max 3 – Além da Cúpula do Trovão.

Mark Harmon (1986)

Mark Harmon foi o segundo eleito. Em 1986, o ator ganhou o Globo de Ouro de melhor ator na minissérie O Estranho Deliberado.

Harry Hamlin (1987)

No ano seguinte, foi a vez de Harry Hamlin. O ator se tornou conhecido pelo seu trabalho com a série L.A. Law, que foi ao ar entre 1986 e 1991.

Tom Cruise (1990)

Graças a uma série de sucessos no cinema, como Top Gun, Risky Business e Rain Man, Tom Cruise se converteu em garoto de ouro da bilheteria. Em 1990 foi eleito pela revista como o mais sexy.

Nick Nolte (1992)

Patrick Swayze estrelou em Dirty Dancing e, graças ao seu trabalho em Ghost, ele foi o eleito pela People em 1991. Porém, ele morreu de câncer no pâncreas em 2009. Em 1992, Nick Nolte foi escolhido como o mais sexy do mundo, no ano seguinte em que recebeu sua primeira indicação ao Oscar, como melhor ator pelo drama O Príncipe das Marés.

Cindy Crawford e Richard Gere (1993)

Em 1993 e 1994 a revista decidiu inovar e não divulgou o homem mais sexy do mundo, mas sim o casal, Cindy Crawford e Richard Gere. Os dois se separaram em 1995.

Brad Pitt (1995)

Em 1995, Brad Pitt recebeu aclamação da crítica por suas atuações no suspense Seven e na ficção científica Twelve Monkeys, pelo qual ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor ator coadjuvante e foi indicado Oscar na mesma categoria. Neste mesmo ano, ele estampou a capa da revista.

Denzel Washington (1996)

Denzel Washington foi o primeiro homem negro eleito o mais sexy do mundo em 1996. Nesta época, ele estrelava Coragem sob Fogo.

George Clooney (1997)

Em seguida em 1997, foi a primeira vez que George Clooney ser eleito o homem mais sexy.

