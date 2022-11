Da favela ao Grammy: foi assim que Anitta conquistou o mundo

- Publicidade -

Se alguém está conquistando o mundo da música nesse momento, esse alguém é a Anitta. Em pouco mais de 10 anos de carreira, a funkeira deixou de ser uma garota humilde da favela para se tornar uma superestrela global. Também empresária, a cantora poliglota buscou e alcançou a fama justamente por ser ela mesma, o que lhe levou a feitos impressionantes.

Desde fazer história ao se tornar a primeira artista latina solo a despontar no número um do Spotify, a se apresentar durante as Olimpíadas e colaborar com artistas de renome como Madonna e Cardi B, além de se tornar a primeira artista brasileira a levar para casa uma estatueta do Video Music Awards, ninguém segura Anitta!

A grande novidade agora é que a estrela conquistou sua primeira indicação ao Grammy! A Poderosa foi nomeada ao prêmio de Artista Revelação!

Mas você se lembra dos altos e baixos de Anitta para chegar ao estrelato? Quer saber toda a verdade sobre a Garota do Rio que tem feito o mundo dançar com seu som, que mistura funk, pop e reggaeton? Então confira a galeria a seguir!

POR NOTÍCIAS AO MINUTO