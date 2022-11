Cruzeiro do Sul volta a divulgar casos de Covid-19 e começará a vacinar bebês na próxima semana

- Publicidade -

Oito novos casos de Covid-19 foram registrados em Cruzeiro do Sul do último sábado, 12, até essa quarta-feira, 16. Não há nenhum paciente internado com a doença no Hospital Regional do Juruá. No município, 18.863 casos de coronavírus foram confirmados desde o início da pandemia.

Os dados voltaram a ser divulgados pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. A secretária de Saúde do município, Valéria Lima, diz que resolveu voltar a divulgar informações sobre a doença porque os números passaram a crescer em muitos Estados. Mas afirma que a situação local, é de tranquilidade.

“Aqui está tudo tranquilo. Temos vacina e teste rápido de Covid-19 em todas as 25 Unidades Básicas de Saúde e os números estão normais para o período de 5 dias. Resolvemos divulgar justamente para que a população perceba que está tudo tranquilo aqui”, pontuou.

Vacina de bebês

A secretária afirmou que deverá receber na próxima semana a primeira remessa da vacina contra a Covid-19 para crianças entre seis meses de idade e três anos. Até agora, somente crianças maiores de três anos vinham sendo imunizadas contra o coronavírus.

“Já recebemos capacitação da secretaria Estadual de Saúde para fazer a vacinação da Pfizer baby mas ainda não recebemos as doses, que serão distribuídas da Sesacre para todos os municípios”, concluiu Valéria.

AC 24 Horas/Sandra Assunção