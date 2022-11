Cruzeiro do Sul: publicada as regras da promoção “IPTU Premiado” e a lista dos prêmios

- Publicidade -

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (18), o regulamento do “Programa IPTU Premiado 2022” que incentiva os munícipes ao pagamento da arrecadação.

Segundo as regras assinadas pelo prefeito Zezinho Lima (PP), participarão da campanha exclusivamente os contribuintes que estiverem com imóvel devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal até 03 de janeiro de 2022, e adimplentes com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP).

O sorteio ocorrerá no dia 17 de dezembro deste ano, podendo ser reavaliado em decorrência da situação por COVID-19. Pelas regras, o contribuinte concorrerá com o número único do contribuinte, cadastrado na Prefeitura.

Uma urna será instalada na sede da prefeitura, “seguramente exposta em ambiente aberto e de livre acesso ao público, com o número único de todos os contribuintes aptos a concorrer, devendo, de forma transparente, ocorrer os sorteios dos prêmios de forma individual”.

Veja a lista com os prêmios da campanha:

Uma moto Yamaha Factor 125 ano 2022;

Um Televisor 32” Smart TV;

Um fogão 4 bocas com acendedor elétrico.

Refrigerador Brastemp Duplex BRM44 Frost Free 375 Litros – Branco;

Uma bicicleta com marchas, aro 26;

Um aparelho ar-condicionado 9.000 btus Split Frio;

Um Microondas Branco – 20 litros;

Um Televisor 32” Smart TV;

Um smartphone Motorola g22, 128GB;

Um bebedouro Electrolux branco be11b;

Uma fritadeira sem óleo 3,3 litros;

Sanduicheira Master Gill Mondial;

Lavadora de roupas semiautomática “tanquinho”, 11kg.

Por Wanglézio Braga