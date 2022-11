 Cruzeiro do Sul: Polícia Militar prende traficante e apreende drogas

- Publicidade -

Durante a Operação Guardiões da Fronteira, uma guarnição do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu no município de Cruzeiro do Sul, mais de um quilo e meio de drogas. Na mesma ação, realizada na manhã desta segunda-feira, 07, um criminoso foi preso por tráfico de drogas.

Os militares estavam em patrulhamento pelo bairro Cohab quando um indivíduo empreendeu fuga ao perceber a aproximação da guarnição. Durante acompanhamento por um beco nas imediações, os policiais chegarem até uma residência, onde quatro pessoas manipulavam os entorpecentes. Diante do flagrante, três criminosos fugiram e um foi capturado.

Cerca de mil e seiscentos gramas de drogas, entre cocaína e maconha, além de objetos utilizados para confecção e venda do ilícito, foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia local para as demais providências.

Assessoria de Comunicação da PMAC