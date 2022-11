Cruzeiro do Sul: conselheiro do CV é preso durante ação integrada das polícias

- Publicidade -

Na noite da última quarta-feira, 02, uma homem, foragido da justiça, foi preso durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil.

A prisão se deu por força de um mandato judicial. Segundo a polícia, o criminoso tem uma posição importante dentro da organização criminosa, atuando como um dos conselheiro na região.

A prisão aconteceu no momento em quem o indivíduo se deslocava do bairro do Remanso, zona urbana de Cruzeiro do Sul, para a comunidade Santa Tosa.

Após ser preso o homem foi entregue na delegacia da Polícia Civil e encontra-se a disposição da justiça.

Fonte: Juruá Comunicação