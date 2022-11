Criminosos armados assaltam mercadinho; Veja o vídeo

- Publicidade -

Uma câmera de segurança flagrou a ação de dois criminosos que aterrorizaram clientes e funcionários de um mercadinho durante um assalto. O caso ocorreu na segunda-feira (14), em um estabelecimento comercial localizado no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. O vídeo ganhou repercussão em aplicativos de conversa nesta quinta-feira (17).

Nas imagens é possível ver um indivíduo de boné e camisa verde entrando no local se passando por cliente. Ele vai até um dos corredores e finge estar escolhendo produtos.

Em seguida, surge o comparsa dele. Um homem de camisa preta chega com uma arma de fogo e aponta para as vítimas. Um funcionário é obrigado a entregar um aparelho eletrônico, além da chave de uma motocicleta que estava estacionada na frente do estabelecimento.

O suspeito de camisa verde vai até o caixa do local e recolhe todo o dinheiro que encontra. Ele também leva pertences pessoais do operador de caixa.

Eles ainda questionam um dos clientes sobre uma possível arma de fogo, mas o homem afirma não possuir o objeto. Em seguida, os criminosos fogem sem serem identificados.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio dos números 181 e 190. A denúncia pode ser feita de forma anônima. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Veja o vídeo da ação criminosa: