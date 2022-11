Criança se salva de ataque após morder e matar cobra venenosa

- Publicidade -

Uma criança indiana, de oito anos, conseguiu se salvar do que poderia ter sido o ataque fatal de uma cobra, depois de ‘virar o feitiço contra o feiticeiro’. Deepak, como foi identificado, matou uma cobra venenosa que o atacou, mordendo-a duas vezes, para se proteger.

Segundo o New Indian Express, o menino brincava no quintal de sua casa, na vila de Pandarpadh, em Jashpur, no estado indiano de Chhattisgarh, na segunda-feira, quando o animal se enrolou na sua mão e o mordeu.

“A cobra enrolou-se na minha mão e me mordeu. Eu estava com muitas dores. Como o réptil não se mexeu quando tentei me livrar dele, mordi com força duas vezes. Tudo aconteceu num ‘flash'”, disse a criança à imprensa local.

A família rapidamente levou Deepak para um centro de saúde, onde foi tratado e mantido sob observação durante todo o dia, acabando por receber alta.

Ao mesmo jornal, Qaiser Hussain, especialista em cobras, explicou o que pode ter ajudado o menino.

“Deepak não apresentou nenhum sintoma e se recuperou rapidamente devido à mordida seca”, disse Qaiser Hussain, especialista em cobras, referindo que em causa está um ataque de uma cobra venenosa, sem que nenhum veneno seja libertado.

“Essas picadas de cobra são dolorosas e podem mostrar apenas sintomas locais ao redor da área da picada”, acrescentou.

Estes são casos raros, sobretudo em Jashpur, onde há mais de 200 espécies de cobras.

