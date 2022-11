Criança no Acre leva galo escondido na mochila para a escola e viraliza; veja vídeo

- Publicidade -

A internet está cheia de história de crianças que levam os animais de estimação para a escola. Agora, Rio Branco ilustra uma dessas. A pequena Maria Helena, de apenas três anos, resolveu surpreender sua professora levando dentro de sua mochila seu bichinho de estimação diferente do que se costuma ver: um galo.

Maria Orsilane de França Vieira, mãe da Helena, falou ao site Na Hora da Notícia que a menina não teve dificuldade para levar o galo de estimação – dado por uma vizinha antes da pandemia -, já que ele é pequeno e manso.

“Eu tirei o galo da bolsa e ela saiu de perto, foi para trás do quintal e eu não percebi nada, já que ela estava com a mochilinha nas costas todo tempo e o galo é garnizé, pequenininho, não fez nenhum barulho. Fui com ela para a creche e quando chegou lá, ela tirou a bolsa das costas e foi mostrar o que havia levado para a professora, e aí que vi”.

A mãe contou ainda que Helena chama o animal de “meu amigo” ou “meu filho”. A professora Sueli da Silva Miranda disse que em seus quase cinco anos como educadora ainda não tinha vivenciado nenhuma experiência parecida.

“Ao chegar na creche, recebi Maria Helena na porta, pedi para ela guardar a mochila e ela me disse que tinha um presente pra mim. Quando abri a mochila, me deparei com o galo, a mãe da criança não acreditou quando viu. Na hora, pedi autorização da mãe para mostrar o galo para as crianças da turma, e foi um momento de muita alegria e diversão. Afinal, foi um acontecimento nada comum. Sou professora da prefeitura municipal de Rio Branco há quase cinco anos, e ainda não tinha vivenciado nenhuma experiência parecida, as crianças são criativas e a educação infantil nos proporciona isso, o que é maravilhoso”, disse a professora.

Após o episódio, a mãe levou o animal para casa e, ao chegar na residência, percebeu que o galo começou a fazer sons iguais aos que faz quando Maria chega da escola.

“Ela se distraiu com os brinquedos da sala e eu peguei o galo e trouxe para casa. Ele chegou e começou a fazer barulhos procurando por ela. Quando fui buscar a Helena, ela já foi perguntando se eu tinha levado o galo dela, e quando chegou já foi atrás dele para brincar”, concluiu a mãe.

