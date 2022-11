Criança é vítima de dois atropelamentos ao mesmo tempo em saída de escola

- Publicidade -

O estudante Glaverton Marlon, de 12 anos, foi vítima de dois atropelamentos simultaneamente. O acidente aconteceu na noite deste terça-feira, 1, na rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, próximo á escola Heloísa Mourão Marques, em Rio Branco.

Conforme Informações, o garoto estava retornando para sua residência, após mais um dia de aula, na escola Serafim Salgado, quando em certo trecho, resolveu fazer a travessia de uma rua, um veículo que passava no local, teria parado para dar passagem á criança.

Momento que um motociclista identificado por Ananias Souza da Silva, de 23 anos, que trafegava em sua moto Broz, sentindo bairro/centro, teve que frear e desviar bruscamente para não colidir no carro, batendo no corpo do menor, que caiu no asfalto, já desacordado.

Outro veículo, modelo Fiat Siena, que trafegava logo atrás, não viu o garoto no chão, e passou por cima do corpo da criança. Populares acionaram o SAMU, que enviou uma ambulância de suporte avançado (02), para socorrer á vítima, que foi estabilizada na viatura pelos paramédicos e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde grave.

Segundo o médico do Samu, a criança foi entregue no setor de trauma, onde um médico neurologista, já estava no local, para fazer as primeiras avaliações no paciente, em seguida, foi feita uma drenagem no tórax pela equipe de cirurgia, e os próximos passos serão fazer exames de imagens para mencionar melhor as gravidades das lesões que os atropelamentos causaram.

Ainda segundo o médico, aparentemente não teve TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), mas a situação é grave.

O condutor da moto, foi atendido pelos socorristas e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA), com escoriações pelo corpo e um fratura no ombro.