Criança é encontrada dormindo em casinha de cachorro

- Publicidade -

Um caso inusitado e chocante chamou a atenção na manhã desta sexta-feira (18), em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Uma criança de 10 anos foi encontrada, por volta das 6h, dormindo em uma casinha de cachorro na zona Sul da cidade.

O caso aconteceu no bairro Fátima e a criança foi atendida pela ambulância da Polícia Militar. Depois, ela foi acolhida e encaminhada ao Conselho Tutelar. De acordo com a PM, que foi acionada para verificar um caso de abandono de incapaz na rua Mercês, a criança estada dormindo na casinha, que estava em via pública.

Segundo o Conselho Tutelar, a criança, que faz acompanhamento psiquiátrico, já era atendida pelo órgão. De acordo com o conselho, os vizinhos relatam que a mãe é agressiva e toda a família participa de programas de atenção social do município.

A mãe e os três filhos foram abandonados pelo pai assim que a família, que é haitiana, chegou em Joinville. O menino foi atendido pela PM com um corte no pé e, atualmente, está acolhido no próprio Conselho Tutelar.

Ainda segundo o órgão, a mãe já havia verbalizado que poderia assinar a desistência da guarda do filho. Ela não foi encontrada no momento da ocorrência, mas o Conselho Tutelar voltará à residência para dar continuidade ao atendimento.