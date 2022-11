Criança da Idade da Pedra tem túmulo encontrado na Finlândia e descoberta revela surpresas

- Publicidade -

O local do enterro de uma criança que viveu 8 mil anos atrás foi descoberto no Leste da Finlândia, fornecendo um raro vislumbre de como os humanos da Idade da Pedra tratavam seus falecidos.

A sepultura de Majoonsuo chamou a atenção de pesquisadores pela primeira vez em 1992 no município de Outokumpu, quando o ocre vermelho brilhante, uma argila rica em ferro, foi visto na superfície de uma nova trilha de serviço na floresta. O ocre vermelho tem sido associado à arte rupestre, bem como à ornamentação e aos enterros.

A Agência Finlandesa do Patrimônio começou a escavar o local em 2018 devido a preocupações com a erosão e o tráfego motorizado.

Pouco foi encontrado no túmulo, mas o solo ao redor revelou seus segredos em uma recente análise microscópica publicada em setembro na revista científica PLOS One.

As sociedades finlandesas da Idade da Pedra enterravam seus mortos em covas no solo. O solo é tão ácido na Finlândia que pouco resta preservado após milhares de anos, o que significa que vestígios de evidências arqueológicas são extremamente raros.

Os dentes de uma criança foram encontrados no túmulo, assim como fragmentos de penas de pássaros, fibras de plantas e fios de cabelo canino após uma análise usando um protocolo meticuloso para descobrir as evidências microscópicas.

Juntas, essas pistas pintam um retrato da falecida.

Os pesquisadores determinaram que os dentes pertenciam a uma criança entre 3 e 10 anos. Duas pontas de flecha de quartzo e dois outros objetos de quartzo, considerados bens funerários, também foram recuperados.

Cerca de 24 pequenos fragmentos de penas foram encontrados, e sete deles estavam associados a aves aquáticas. Eles representam os fragmentos de penas mais antigos já encontrados na Finlândia. É possível que a criança tenha sido colocada para descansar em uma cama de penas, ou a criança foi envolta em roupas feitas de aves aquáticas, como uma antiga parka ou anoraque.

A pena de um falcão também foi encontrada na sepultura, provavelmente parte de uma flecha provavelmente uma vez presa a uma ponta de flecha, ou usada como decoração na roupa da criança.

Os pelos finos encontrados nos pés da criança pertenciam a um cachorro ou a um lobo. É possível que um tenha sido enterrado aos pés da criança, ou a criança estivesse usando sapatos feitos de pele de cachorro ou lobo.

“Cães enterrados com os mortos foram encontrados, por exemplo, em Skateholm, um famoso cemitério no Sul da Suécia que remonta a cerca de 7.000 anos”, disse a coautora do estudo Kristiina Mannermaa, pesquisadora e professora associada do departamento de culturas da Universidade de Helsinque, em uma declaração.

“A descoberta em Majoonsuo é sensacional, embora não reste nada além de pelos do animal ou dos animais – nem mesmo dentes. Não sabemos nem se é um cachorro ou um lobo. O método usado demonstra que vestígios de pelos e penas podem ser encontradas mesmo em túmulos com milhares de anos, inclusive na Finlândia”.

A autora principal do estudo, Tuija Kirkinen, pesquisadora de pós-doutorado no departamento de culturas da Universidade de Helsinque, realizou a análise dos materiais à base de plantas e animais dentro do solo.

A equipe coletou 60 sacos de amostras de solo e separou cuidadosamente a matéria orgânica do solo usando água. Três laboratórios foram usados ​​para pesquisar as amostras de micropartículas, ácidos graxos e realizar uma análise do solo. O solo, corado pelo ocre vermelho, teve que ser peneirado delicadamente e estudado de perto com microscópios eletrônicos e imagens de alta resolução.

Ela trabalha no projeto Animals Make Identities, liderado por Mannermaa. O grupo de pesquisa estuda “ligações sociais entre humanos e animais em cemitérios de caçadores-coletores” no Nordeste da Europa. Esses links podem revelar mais informações sobre a falecida, que viveu entre 7.500 e 9.000 anos atrás. O trabalho de Kirkinen está focado no desenvolvimento de métodos para procurar os minúsculos remanescentes que ajudam a compartilhar histórias antigas.

Kirkinen também encontrou fibras vegetais que provavelmente vieram de salgueiros ou urtigas, que podem ter sido usadas para fazer redes de pesca, cordas usadas para prender roupas ou feixes de cordas. O protocolo que ela desenvolveu para buscar fibras e fragmentos no solo leva tempo, mas deu resultados.

“O trabalho é muito lento e realmente fez meu coração pular quando encontrei fragmentos minúsculos de roupas passadas e móveis de túmulos, especialmente na Finlândia, onde todos os ossos não queimados tendem a se decompor”, disse ela.

“Tudo isso nos dá uma visão muito valiosa sobre os hábitos funerários na Idade da Pedra, indicando como as pessoas prepararam a criança para a jornada após a morte”.

Fonte/ CNN BRASIL