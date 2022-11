Criador da novela Pantanal, Benedito Ruy Barbosa recebe Colar do Mérito Pantaneiro em MS

- Publicidade -

O remake da novela “Pantanal” rendeu bons frutos para Mato Grosso do Sul, que nunca esteve tão em evidência na mídia nacional como em 2022. A nova versão do folhetim que fez história em 1990 conquistou o coração dos brasileiros e fez sucesso absoluto em todos os cantos do país.

Diante da boa repercussão e da colheita dos frutos, o Governo de Mato Grosso do Sul concedeu a Benedito Ruy Barbosa, o criador da trama, o Colar do Mérito Pantaneiro.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 1º de novembro. De acordo com o ato, o Colar é concedido a Benedito “por seus méritos e serviços de excepcional relevância prestado ao Pantanal do Estado de Mato Grosso do Sul e ao povo pantaneiro”.

Chama atenção, no entanto, a ausência do Colar para Bruno Luperi, responsável por ter adaptado “Pantanal” para o ano de 2022, já que foi ele o “verdadeiro” autor do remake.

Entre os homenageados também estão personalidades como Almir Sater, o chef Paulo Coelho e Neiva Guedes do Instituto Arara Azul. Confira a lista completa das pessoas que receberam o Colar do Mérito Pantaneiro: