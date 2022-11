Covid: veja os pontos de vacinação disponíveis em Rio Branco neste sábado (5)

- Publicidade -

A vacinação contra a Covid em Rio Branco continua neste sábado (5) em três pontos de vacinação.

Vacina é aplicada na quinta (3) nos seguintes pontos:

Urap São Francisco

Urap Ary Rodrigues

Urap Maria Barroso

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos pais ou de outro responsável legal na hora da imunização.

Vacinação no Acre

No painel de monitoramento de doses aplicadas, atualizado pela Secretaria de Saúde do Acre, até 10 de outubro (última data de atualização), foram aplicadas 1.625.531 doses, tendo assim imunizadas 577.937 pessoas. Deste total, 678.966 são de primeira dose; 564.406 de segunda dose; 13.531 de dose única, mais 22.818 de doses adicionais. Além disso, registra 273.260 aplicações de primeiro reforço e mais 70.675 de segundo reforço.

