Cosplay feminino do Luffy encanta fãs de One Piece. Confira!

Conheça Monkey D. Luffy

Luffy é protagonista de um dos animes mais famosos do mundo: One Piece. Assim como o anime, o mangá de One Piece também é considerado como um dos mais conhecidos pelo público geek. Ele é um pirata conhecido como o líder e capitão dos Piratas do Chapéu de Palha.

Luffy é um dos principais lutadores deste grupo. Gol D. Roger, o antigo rei dos piratas, deixou para trás um tesouro lendário que só quem for destinado a ser o Rei dos Piratas pode encontrar. Encontrar o One Piece, é o verdadeiro sonho da vida de Luffy, e ele acredita que ser o Rei dos Piratas lhe dará a maior liberdade do mundo.

Esse cosplay feminino do Luffy vai te encantar

Em sua conta no Instagram, EliaFery possui mais de 51 mil seguidores com quem compartilha seus incríveis cosplays. A artista possui um talento surreal quando se trata de criar cosplays e isso fica nítido em cada uma de suas publicações.

Com mais de 300 cosplays publicados, EliaFery encanta seus seguidores e ganha cada vez mais espaço entre os fãs de animes, mangás, séries, filmes e tudo relacionado ao mundo geek. Você vai se impressionar com o resultado desse cosplay feminino que EliaFery fez do Luffy.

