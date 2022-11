Corrida na trilha vai reunir mais de 200 atletas no próximo domingo

- Publicidade -

Imagine um percurso no meio da natureza, cercado de muito verde, ar puro e em contato direto com a natureza. Agora esqueça esse conforto e veja o que os atletas inscritos na 1º Acre Running Trail vão encontrar pela frente.

Em um trecho de 6 km foram colocados diversos obstáculos naturais, com muita lama, para submeter os atletas a uma prova de força e resistência.

A prova, promovida e organizada pela Acre Running, empresa de eventos esportivos com especialização em corrida de rua, já consolidada no mercado regional, vai acontecer na fazenda Tupinambás, na Br 364, sentido Porto Velho, bem próximo do posto da PRF.

Se você curte assistir a um evento turbinado de adrenalina, anota aí na sua agenda, porque desistir é para os fracos.

[Assessoria]