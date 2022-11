Corrida do Detran abre atividades em comemoração aos 27 anos do órgão

- Publicidade -

A 1ª Corrida Detran será realizada no dia 4 de dezembro, em Rio Branco, com o objetivo de comemorar os 27 anos da criação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), promover o esporte e chamar a atenção da sociedade sobre a responsabilidade de todos com a vida no trânsito.

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 18 anos e declarar estar em condições físicas e psicológicas para participar da corrida. As inscrições são realizadas no site da Acre Ranning https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbCGZx31BZr3snrR_F10Q1B4qVJLU3zA3JqXEHz4jKkePo8Q/viewform, sob a taxa de R$70,00 ou R$50,00 (com ou sem camisa) para custear o kit com camiseta, medalha de participação, número de peito, água, frutas e energético no pós-evento.

“Convidamos todos que gostam do esporte, tanto atletas profissionais como amadores, para juntos comemorarmos mais um aniversário do Detran. Será um momento de diversão e entretenimento para todos os participantes”, enfatiza a presidente do Detran, Taynara Martins.

O evento terá início às 7 horas, com concentração no Detran Veículos, localizado na Av. Nações Unidas, bairro Estação Experimental. Serão dois trajetos, um de cinco e outro de dez quilômetros.

Fonte: Agência do Acre