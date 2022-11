Correios reforça que as entregas em Senador Guiomard seguem “regularmente”

- Publicidade -

Assessoria de Imprensa dos Correios enviou uma nota de esclarecimento para a redação dando explicações sobre os serviços em Senador Guiomard e reafirmando que “os serviços de distribuição de cartas e encomendas na localidade seguem sendo realizados regularmente pelos Correios”.

“Reiteramos ainda que os argumentos alegados pelo sindicato não acarretam qualquer prejuízo à população, que continua sendo atendida conforme os padrões de qualidade e as regras que regem os serviços postais. As adequações contínuas no fluxo operacional, que são necessárias e integram as atividades gerenciais de qualquer empresa que atua no ramo logístico, são precedidas por estudos técnicos de viabilidade que visam otimizar os recursos – respeitando a salubridade laboral -, e principalmente prestar serviços cada vez mais eficientes à população”, acrescenta.

Segundo a autarquia, “em casos de a entrega não ser efetivada, esclarecemos ainda que, a depender do tipo de serviço de postagem contratada, os objetos são disponibilizados para retirada pelos destinatários na agência do município. Para alguma apuração pontual, os clientes podem entrar em contato telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no site www.correios.com.br”, finaliza a nota.

