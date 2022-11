Corregedor da PM no Acre proíbe participação de militares em manifestos políticos-partidários

- Publicidade -

Após inúmeros manifestos realizados depois do resultado da eleição presidencial no estado do Acre, o Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado, Major José Jamisson de Paiva Neri, emitiu uma recomendação na última semana exigindo que o Diretor Operacional da instituição, coronel Emílio de Oliveira, oriente os militares sobre a participação em manifestações.

A corregedoria afirma que os policiais militares de todo o Acre são “expressamente proibidos de participar manifestações públicas de cunho político-partidário ou de caráter reivindicatório”.

A proibição vale para policiais militares da ativa, em serviço ou até mesmo durante a folga. “Em caso de descumprimento da ordem emanada, seja encaminhada à Corregedoria Geral a documentação para que seja instaurado o respectivo procedimento apuratorio, nos termos da lei”, informou o Corregedor.

A Corregedoria da Polícia Militar do Acre já investiga o caso de um policial militar que aparece em vídeo interagindo e sinalizando apoio aos manifestantes bolsonaristas, que desaprovam a eleição do candidato Lula ao cargo de presidente. A cena aconteceu durante um bloqueio ilegal da BR-317, entre os municípios de Brasileia e Assis Brasil. O policial aparece balançando a bandeira do Brasil enquanto é aplaudido pelos manifestantes.

