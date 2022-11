Corpo do Vereador Gilberto Diniz deve chegar em Rio Branco na madrugada de quinta-feira

- Publicidade -

O corpo do Vereador Gilberto Diniz, do MDB de Sena Madureira, de acordo com informações da família, deve chegar em Rio Branco às três horas da madrugada de quinta-feira, 10. Logo em seguida será transladado para o município de Sena Madureira.

O velório deverá ocorrer na Câmara Municipal. O parlamentar, de 49 anos, morreu na noite de terça-feira, 8, em Brasília, após um procedimento para substituir uma válvula no coração.

Bancário de carreira, Gilberto Diniz foi professor por mais de 20 anos, radialista e político. Entre 2006 e 2014 foi deputado estadual. A morte de Diniz, membro de uma das famílias mais tradicionais de Sena Madureira, causou uma grande comoção na cidade.

Acre News