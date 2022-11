Corpo de motorista desaparecido é achado em freezer; esposa é suspeita

- Publicidade -

O homem que estava desaparecido foi encontrado morto dentro do freezer de casa em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina, na noite de sábado (19/11), informou a Polícia Civil. Valdemir Hoeckler, de 52 anos, era procurado desde terça-feira (15/11). A mulher dele é suspeita do crime.

Familiares contaram à PM ter começado a sentir falta do motorista Valdemir na segunda-feira (14/11). Na terça, policiais, bombeiros e voluntários fizeram buscas na região da Linha São Roque, onde o homem morava. Imagens solicitando ajuda também foram publicadas por familiares na internet.

