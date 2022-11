Corpo de Gal Costa é enterrado em São Paulo com presença de Caetano Veloso e Gilberto Gil

Gilberto Gil e Caetano Veloso, que não conseguiram chegar a tempo do velório, participaram do sepultamento. Junto de Gilberto, estava Flora Gil , com quem ele é casado. Já Caetano, muito emocionado, foi acompanhado de Paula Lavigne e de Felipe Veloso.

Antes do sepultamento, o corpo ainda ficou na capela, para um último adeus. Uma pequena e íntima missa, com duração aproximada de 10 minutos, aconteceu antes do enterro, às 17h, com muita chuva.